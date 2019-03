Am Sonntag teilte die Deutsche Bank mit, dass ihre Research Tochter die "höchste Auszeichnung für Hongkong und China sowie Asien" erhalten hat. Um was es dabei geht: Deutsche Bank Research hat demnach den sogenannten "StarMine Award erhalten". Das Research-Haus sei demnach "zum führenden Research-Anbieter für Hongkong und China sowie für die gesamte asiatische Region ohne Japan gekürt worden". Die Deutsche Bank informiert: StarMine teilt demnach Analysten in zwei Kategorien. In der einen Kategorie ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...