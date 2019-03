KTM Industries hat heute die vorläufigen Zahlen bestätigt und mitgeteilt, dass eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vorgeschlagen wird (wie auch schon für 2017). In 2019 rechnet KTM mit einer Verlangsamung des europäischen Marktwachstums und für Nordamerika wird ein weiterer Marktrückgang erwartet. Die größten Wachstumsraten erwartet KTM vor allem in der ASEAN Region und in Indien. Das Unternehmen setzt, trotz eines nach wie vor volatilen und sehr herausfordernden Marktumfeldes, weiterhin auf organisches Wachstum, wie es im Ausblick heißt. Erreicht werden soll dies unter anderem durch die Erweiterung des bestehenden Händlernetzes und die Einführung neuer Produkte. Insgesamt könne für das Geschäftsjahr 2019 ein ...

