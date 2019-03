Verursacher einer Explosion sind in vielen Fällen elektrische oder mechanische Funken. Elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, die in explosionsfähiger Umgebung eingebaut sind, kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Diese Betriebsmittel müssen für den jeweiligen Ex-Schutzbereich konzipiert sein. Hierbei spielen sowohl das explosionsfähige Gas- oder Staubgemisch als auch Temperaturen - vor allem wegen der Selbstentzündung an heißen Oberflächen, also ohne Zündfunken - eine wichtige Rolle für die Auswahl. Nicht nur Planer und Errichter, auch die Betreiber von explosionsgefährdeten Betriebsstätten und Instandsetzer benötigen besondere Kenntnisse und Berechtigungen. Für bestimmte Tätigkeiten in explosionsgeschützten elektrischen Anlagen fordert die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) befähigte Personen ggf. mit behördlicher Anerkennung (u.a. §?14: Prüfung von Arbeitsmitteln; §?15: Prüfung vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen).

Die Betriebssicherheitsverordnung ist für Unternehmer und Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen eine maßgebliche rechtliche Grundlage für die Wahrnehmung der Arbeitgeberverantwortung. Sie regelt die Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln ...

