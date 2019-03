Österreich hat den Mobilfunkstandard 5G in 17 Gemeinden freigeschaltet - und sieht sich als Vorreiter. Ein flächendeckender Standard werde hingegen bis 2025 angepeilt.

Telekom hat in Österreich mit der kommerziellen Nutzung des neuen Funkstandards 5G begonnen. "5G kommt heute in Europa an", sagte der Chef von T-Mobile Austria, Andreas Bierwirth, am Dienstag in Wien. Die ersten Mobilfunkstationen für den besonders ...

