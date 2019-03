Es begann alles mit einem Paukenschlag: Am 16. November 2018 beschloss die Welt oder genauer gesagt die Internationale Konferenz für Maße und Gewichte eine grundlegende Änderung des Internationalen Einheitensystems (SI). Nach einer Übergangsfrist von sieben Monaten werden nicht mehr sieben Basiseinheiten (Bild) das Fundament allen Messens bilden, sondern sieben Naturkonstanten. Die Änderungen werden am 20.5.2019 in Kraft treten.

Sekunde und Meter

Die Sekunde und der Meter haben schon seit Langem einen Zustand erreicht, den die anderen Einheiten noch anpeilen: Sie beziehen sich auf unveränderliche Eigenschaften der physikalischen Welt. So beruht die Sekunde auf einer definierten Zahl von Schwingungen in der Elektronenhülle des Cäsiumatoms und der Meter macht sich zunutze, dass die konstante Geschwindigkeit des Lichts ein fundamentales Merkmal der Natur ist. Der entscheidende Vorteil, Naturkonstanten als Definitionsgrundlage zu nehmen, liegt darin begründet, dass sie so sind, wie sie heißen - sie sind konstant. Ist dagegen der Meter als Urmeter verkörpert, etwa in Form eines Platin-Iridium- Stabes von x-förmigem Querschnitt, ist Konstanz prinzipiell unerreichbar.

Schon jedes leichte Schwanken der Temperatur ändert den Meter, von irgendwelchen Beschädigungen des Objekts ganz zu schweigen. Änderungen in der Größenordnung von Mikrometern sind, auch bei sorgfältigstem Umgang, für ein Urmeter an der Tagesordnung. Für eine hochtechnisierte Welt, in der längst der Nanometer Einzug gehalten hat, sind solche Änderungen freilich gigantisch und müssen unbedingt vermieden werden. Die Lösung des Problems heißt: Man nehme kein Artefakt, um die Einheit zu definieren, sondern eine Naturkonstante.

Die Experimente

Heute hat man Einheiten und bestimmt in diesem Einheitensystem die Werte der Naturkonstanten. So ist genau definiert, was ein Kilogramm sein soll, und etwa die Masse eines Protons, eines Elektrons oder anderer elementarer Teilchen lassen sich in dieser Einheit messen. Dies führt zu dem bemerkenswerten Umstand, dass sich die Werte der Naturkonstanten permanent ändern, weil sich in diesen Werten unsere Messmöglichkeiten widerspiegeln. Eine Expertengruppe aus den USA, die »Codata Task Group on Fundamental Constants« bewertet die in den Physiklaboratorien aus aller Welt ermittelten Werte von Naturkonstanten. Alle vier Jahre bekommt so beispielsweise die Ladung des Elektrons einen neuen Zahlenwert -obwohl sich die Ladung real natürlich nicht geändert hat. Geändert haben sich lediglich die Messkunst und damit das Wissen über die Welt.

Mit der Revision des Einheitensystems wird der Spieß nun genau umgedreht: So ließe sich im neuen System jede beliebige Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit ausdrücken oder jede elektrische Ladung relativ zur Elementarladung des Elektrons. In diesem Sinne werden die Einheiten im neuen System nicht mehr gesetzt, sie werden vielmehr - anhand der vorgegebenen Naturkonstanten - ausgerechnet. Allerdings hätte man natürlich gerne, dass beispielsweise die Standardkörpertemperatur des gesunden Menschen auch im neuen System bei 37?°C liegt oder dass sich das Körpergewicht nicht daran stört, wie das Kilogramm definiert ist. Aus eben diesem Grund, einem nahtlosen Übergang vom alten ins neue System, versuchen die metrologischen Laboratorien die fraglichen Naturkonstanten ein letztes Mal so gut es irgend geht zu messen. Diese Experimente laufen in einer Art kooperativem Wettbewerb zwischen den nationalen Metrologieinstituten. Und am Ende werden neben der heute schon definierten »Uhrenfrequenz« im Cäsiumatom und neben der Lichtgeschwindigkeit unter anderem auch noch folgende Konstanten feste Werte bekommen:

das Planck'sche Wirkungsquantum h

die Avogadro-Konstante NA

die Boltzmann-Konstante kB und

die Elementarladung e.

Probleme mit dem Kilogramm

Das Kilogramm ist in einem ganz wörtlichen Sinne in die Jahre gekommen. Es ist heute immer noch das, was es schon Ende des 19. Jahrhunderts war: die Masse eines ganz gewissen Metallzylinders in einem Tresor im Internationalen Büro für Maß und Gewicht (BIPM) in der Nähe von Paris.

Jedes Kilogrammstück auf der Welt bezieht sich auf dieses Ur-Kilogramm. Und nicht nur das: Viele andere Einheiten wie das Mol oder das Ampere sind von ihm abhängig. Hat das Kilogramm ein Problem, haben es die anderen Einheiten automatisch auch. Die Probleme der Kilogramm-Definition stecken in der Verkörperung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...