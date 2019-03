Laut einer aktuellen Studie sollen Rürup-Renten noch vier Prozent Rendite nach Steuern bringen. Zu schön, um wahr zu sein? Tatsächlich sind die getroffenen Annahmen, nun ja, optimistisch.

Die Basisrente, auch Rürup-Rente genannt, wird vor allem Selbstständigen oft zur Altersvorsorge angeboten. Staatlich geförderte Angebote wie die Riester-Rente können sie nicht nutzen. Die Basisrente bietet ihnen zumindest die Chance, steuerlich zu profitieren: Während die Beiträge weitgehend steuerfrei bleiben (aktuell zu 88 Prozent, bis maximal 24.305 Euro pro Jahr pro Person), werden die Renten später nachgelagert besteuert. Erst von 2040 an fällt darauf der volle persönliche Steuersatz an. Kommen Selbstständige im Erwerbsleben auf sehr viel höhere Steuersätze als später im Ruhestand, können sie profitieren. Eine Basisrente kann sich aber zum Beispiel auch eignen, um in einem Jahr mit außergewöhnlich hohen Einkünften den Steuersatz mit einer Einmalzahlung zu drücken. Gut zwei Millionen Basisrenten-Verträge sind bisher abgeschlossen worden.

Eine aktuelle Auswertung des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) will nun zeigen, inwiefern sich Basisrenten noch lohnen - trotz Niedrigzinsen. Das IVFP will nach Selbstdarstellung zur Transparenz bei der Alters- und Gesundheitsvorsorge beitragen und "damit die Orientierung für alle Marktteilnehmer erleichtern". Dazu will das unabhängige und inhabergeführte Institut Wissenschaft und Praxis, sowie fachliche Expertise und Know-how kombinieren.

Das Ergebnis dieser Kombination ist mitunter bemerkenswert, so auch aktuell bei der Basisrente. Vorsorgesparer kommen in mehreren Beispielfällen des IVFP auf Nettorenditen von vier Prozent pro Jahr. Die Basisrente sei "die ideale Altersvorsorge", betitelt das IVFP seinen Beitrag zum Thema.

Solche Renditewerte überraschen im aktuellen Umfeld. Klassische Rentenversicherungen werfen derzeit bei Neuabschluss garantiert nur noch 0,9 Prozent pro Jahr ab, vor Kosten gerechnet. Erst inklusive der unverbindlichen Überschüsse ergeben sich höhere Werte. Doch diese Überschüsse sind seit Jahren im Sinkflug, da die Lebensversicherer das Geld ihrer Kunden ganz überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Der Zinsverfall trifft sie und die Versicherten daher hart.

Sind vier Prozent Rendite drin?

Wie also sind Renditen von vier Prozent bei Basisrenten ...

