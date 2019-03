Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP Ariba sorgt für mehr Transparenz, Kontrolle und Effizienz im Einkauf(press1) - Procurement Operations Desk ist jetzt in den SAP Ariba-Lösungenenthalten und ermöglicht eine schnellere, effizientere und transparentereBearbeitung von ServiceanfragenMünchen, 26. März 2019 - Der Einkauf verwaltet ein enormes Volumen anAnfragen, von denen viele noch manuell geprüft werden müssen. Dies kannselbst die größten und effizientesten Beschaffungsteams überfordern. SAPAriba [1] bietet jetzt Procurement Operations Desk in seinen Lösungen [2]an, um das Management von Einkaufsaufgaben von der Quelle bis zurAbwicklung umfassend transparent, intelligent und kontrollierbar zumachen. Diese neuen Funktionen werden auf der SAP Ariba Live Austin [3]vom 01. bis 03. April und der SAP Ariba Live Barcelona [3] vom 04. bis 06.Juni vorgestellt.Procurement Operations Desk ist ein umfassendes, automatisiertes Tool zurVerwaltung, Kontrolle, Priorisierung und Zusammenarbeit von Source-to-Settle-Aufgaben. Mit rollenbasierter Transparenz, künstlicher Intelligenz(KI) und kontextbasierter Zusammenarbeit können Teams unmittelbar aufServiceanfragen reagieren und Service Level Agreements (SLAs) für einbesseres Ausgabenmanagement optimal erfüllen. Darüber hinaus verbindet dieEnd-to-End-Integration Front- und Backoffice-Prozesse mit einer intuitivenBenutzerführung, die für intelligente Unternehmen besonders wichtig ist.Als skalierbare, kollaborative und transparente Methode zur Überprüfung,Validierung, Beschaffung und Genehmigung von Einkäufen unterstützt dieseInnovation den Einkauf und Unternehmen. Die Vorteile:- Schneller und genauer Source-to-Settle Prozess zur zuverlässigenEinhaltung von SLAs- Verbesserte Produktivität, Effizienz und Leistung- Außergewöhnliche Transparenz und Kontrolle über alleBeschaffungsvorgänge hinweg- Intelligentere, effektivere und teamübergreifende Zusammenarbeit- Weniger Fehler- Verbesserte Customer Experience und Steigerung der Kundenzufriedenheit- Effektivere Ressourcenallokation und ausgewogene Arbeitsbelastung- Bessere Compliance und Skalierbarkeit im gesamten Unternehmen"Wenn Einkaufsvorgänge durch die Vielzahl von Anfragen und das Ausmaß dermanuellen Prozesse, die zu ihrer Verwaltung erforderlich sind,beeinträchtigt werden, hat das Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen",erklärt Darren Koch, Chief Product Officer bei SAP Ariba. "Die Funktionenvon Procurement Operations Desk eröffnen neue Möglichkeiten für dasManagement von Serviceanfragen. Da diese Automatisierung die Effizienz derBeschaffungsteams drastisch verbessern wird, können sie mehr Ausgaben beiwesentlich niedrigeren Kosten verwalten."Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.ariba.com/de-deÜber SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network entdecken Einkäufer undLieferanten aus mehr als drei Millionen Unternehmen und 180 Ländern neueMöglichkeiten, arbeiten bei Transaktionen zusammen und bauen ihreBeziehungen aus. Einkäufer können den gesamten Einkaufsprozess steuern undgleichzeitig die Ausgaben kontrollieren, neue Einsparpotenziale erkennenund eine stabile Lieferkette aufbauen. Und Lieferanten können sich mitprofitablen Kunden vernetzen und bestehende Geschäftsbeziehungen effizientausbauen - das vereinfacht die Verkaufszyklen und verbessert dieBargeldkontrolle auf dem Weg dorthin. Das Ergebnis ist ein dynamischer,digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1Billion US-Dollar getätigt werden.Weitere Informationen über SAP Ariba finden Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, besser zu laufen. VomBackoffice bis zum Sitzungssaal, vom Lager bis zum Schaufenster, vomDesktop bis zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen undOrganisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen, um der Konkurrenz immer einenSchritt voraus zu sein. Mit SAP-Anwendungen und -Services können rund378.000 Kunden profitabel arbeiten, sich kontinuierlich anpassen undnachhaltig wachsen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.sap.com./# # #Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischenFakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den USAdefiniert sind. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörterwie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "erwarten","prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren","vorhersagen", "sollten" und "werden" und ähnliche Ausdrücke, die sich aufSAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAPübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zuaktualisieren oder zu revidieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungenabweichen. Die Faktoren, die die künftigen Finanzergebnisse von SAPbeeinflussen könnten, werden in den von SAP bei der U.S. Securities andExchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen ausführlichererläutert, einschließlich des jüngsten bei der SEC eingereichtenJahresberichts der SAP auf Form 20-F. 