Es ist erfreulich, wie bullish sich die Aktie von Evotec aktuell im Point&Figure Chart präsentiert. Seit dem 21. Januar ist die Aktie wieder in einem noch intakten Point&Figure Kaufsignal, das am ersten März durch ein weiteres Kaufsignal bestätigt wurde. Dabei bildete sich ein "bullishes Katapult", eines der stärksten Kaufsignale in der Point&Figure Charttechnik.

Das aktivierte und bestätigte Kursziel lautet aktuell auf 26,60 Euro. Bei aktuellen Notierungen von knapp unter 22 Euro ergibt ... (Jörg Mahnert)

