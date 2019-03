Bussnang (awp) - Der Thurgauer Zughersteller Stadler Rail hat seine neue Produktionsstätte in Salt Lake City bezogen. Das Unternehmen war bereits in Salt Lake City aktiv, hat nun aber eine Fabrik nach neuesten Standards eröffnet, wie es am Dienstag mitteilte.In dieser Fabrik in der Nähe des internationalen Flughafens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...