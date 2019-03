Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.S300: startup300 am 26.3. -7,41%, Volumen 30% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 26.3. -7,39%, Volumen 145% normaler Tage , VLA: Valneva am 26.3. -2,03%, Volumen 64% normaler Tage , FLU: Flughafen Wien am 26.3. 1,33%, Volumen 76% normaler Tage , SEM: Semperit am 26.3. 1,81%, Volumen 35% normaler Tage , STR: Strabag am 26.3. 2,11%, Volumen 28% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Strabag STR 29.100 2.11% Semperit SEM 12.400 1.81% Flughafen Wien FLU 38.200 1.33% Valneva ...

Den vollständigen Artikel lesen ...