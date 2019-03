Besser verkaufen, glücklicher leben, mehr verdienen - Motivationsseminar sei Dank. Deutschlands Coaching-Szene blüht. Und positives Denken ist noch immer ein Verkaufsschlager.

Wenn Marc Galal erklären will, warum manche Menschen erfolgreicher als andere sind, malt er einen roten Kreis auf eine Tafel. In dessen Inneres schreibt er drei Worte: "Ich bin sexy." Ein strenger Blick ins Publikum: "Wer denkt von euch, dass er sexy ist?" Rund die Hälfte der 600 Menschen vor ihm streckt die Hände nach oben.

"Sehr geil", sagt Galal. "Doch", und nun streckt er den Zeigefinger in die Luft und schaut noch ernster, "es gibt auch schlechte Glaubenssätze." Viele gingen davon aus, niemals erfolgreich sein zu können, und das sei schlecht. "Glaubenssätze", sagt Galal, hebt beide Arme in die Luft und hebt die Stimme, "sind die Basis für Erfolg." Er schreit jetzt fast: "Wer von euch hat negative Glaubenssätze und will diese verändern?" Fast alle reißen die Hände in die Höhe.

Es ist noch nicht einmal zwölf Uhr mittags, und die Stimmung an diesem Samstag im hessischen Hanau ist bereits euphorisch wie bei einem Rockkonzert um Mitternacht. Mit dem Unterschied, dass hier keiner zum Vergnügen angereist ist. Sondern um beim Future Sales Summit was zu lernen. Das Thema: "Besser verkaufen".

Galals Show hat nur wenig mit einem typischen Seminar gemein. Statt in einem tristen Tagungsraum spricht er in einer Halle, in der sonst Musicals über die Bühne gehen. Statt greller Halogenbeleuchtung gibt es eine bunte Lichtshow. Statt dünnem Filterkaffee Geschenktütchen mit Smoothies und Seifenblasen.Und auf der Bühne unter anderem eben Marc Galal, ehemals Bodybuilder, laut Eigenbeschreibung "Europas bester Verkaufstrainer" und "Master of Life". Ein gebürtiger Stuttgarter, der in abgehackten Sätzen spricht, oft mit eigenwilliger Grammatik, dafür mit viel Enthusiasmus. Ein gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, der auf Instagram bevorzugt Bilder von sich und seinen teuren Autos teilt und dessen Facebook-Seite mehr als 120.000 Menschen gefällt. Seinem Erfolg schadet das schrille Auftreten nicht.

Eher im Gegenteil.

Die Coaching-Szene boomt. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland mittlerweile 30.000 bis 85.000 Coaches, Redner und Trainer, so genau lässt sich das nicht sagen, denn es handelt sich nicht um geschützte Berufsbezeichnungen. Jeder kann einen Trainer mimen, sich auf Visitenkarten so bezeichnen - und versuchen, sich ein Stück des großen Marktes zu sichern. Laut einer Erhebung der Deutschen Fachpresse und der Schickler Unternehmensberatung lag der Umsatz in der beruflichen Weiterbildung 2016 bei 6,4 Milliarden Euro. Tendenz steigend.

Christopher Rauen vom Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) geht davon aus, dass sich nur 1,5 Prozent der Führungskräfte coachen lassen. In der folgenden Generation steige das Bedürfnis nach professioneller Beratung jedoch: "Junge Führungskräfte können sich besser eingestehen, dass sie was nicht wissen." Außerdem steige in Zeiten einer guten Beschäftigungslage und Bezahlung das Bedürfnis nach Sinnsuche. Die Frage "Erfüllt der Job mich?" gewinnt erst dann an Gewicht, wenn der Kühlschrank gut gefüllt ist.

Vom Flugbegleiter zum Superstar

"Früher gingen die Menschen in die Kirche, heute besuchen sie ein Seminar", sagt Uwe Kanning, Psychologieprofessor an der Hochschule Osnabrück. Er versteht den Seminarboom als Symbol des Zeitgeists. "Die Menschen hören permanent, dass sie besser essen, lieben und leben sollen", sagt Kanning, "das spielt den Motivations- und Erfolgstrainern in ...

