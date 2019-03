Die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmaunternehmens Merck KGaA steht kurz vor dem Sprung über die 100-Euro-Marke. Dies würde mit einem starken Kaufsignal einhergehen, da es den Bullen in diesem Jahr bislang noch nicht gelungen ist, nachhaltig in den dreistelligen Kursbereich vorzustoßen. Nur am 14. März notierte die Aktie auch auf Schlusskursbasis knapp über 100 Euro. Geht es nach den Analysten, hätte das Papier seinen fairen Wert allerdings fast erreicht - das durchschnittliche Kursziel liegt ... (Alexander Hirschler)

