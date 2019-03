Die Deutsche Bank konnte am Dienstag einen Abschlag nach unten vermeiden. Zum ersten Mal seit Tagen ging es wieder leicht bergauf. Das Plus von 1,35 % ist dennoch mit Vorsicht zu genießen, meinen die Beobachter. Denn der Wert hat zwar bei 7,20 Euro und leicht darunter einen Boden gefunden. Der positive Eindruck jedoch täuscht. Innerhalb der vergangenen Tage ist es um fast 10 % abwärts gegangen. Erholungen deuten lediglich an, dass beispielsweise größere Adressen sich dem Niedergang entgegenstemmen.

