Whitestone REIT (ISIN: US9660842041, NYSE: WSR) schüttet eine monatliche Dividende in Höhe von 0,095 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Die Auszahlung erfolgt am 10. April 2019 (Record date: 4. April 2019). Whitestone ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der 1998 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gewerbeimmobilien in den US-Bundesstaaten Texas, Arizona and Illinois. Im vierten Quartal des Fiskaljahres ...

