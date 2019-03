Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ZJS1: JinkoSolar am 26.3. -3,05%, Volumen 194% normaler Tage , VLA: Valneva am 26.3. -2,03%, Volumen 64% normaler Tage , VOE: voestalpine am 26.3. -1,99%, Volumen 101% normaler Tage , TL0: Tesla am 26.3. 2,82%, Volumen 86% normaler Tage , SBO: SBO am 26.3. 2,86%, Volumen 34% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 26.3. 7,29%, Volumen 378% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Lenzing LNZ 92.750 7.29% SBO SBO 72.000 2.86% Tesla TL0 267.770 2.82% voestalpine VOE 26.640 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...