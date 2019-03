Nach dem Höhenflug des Dax am Dienstag beschäftigt Anleger heute unter anderem die Brexit-Debatte im britischen Parlament sowie die Jahresberichte großer Autozulieferer.

Der Dax hat am Dienstag zu einem Höhenflug angesetzt: Der Index ging mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 11.419 Punkten aus dem Handel. Grund dafür waren in erster Linie die Papiere von Wirecard, die zeitweise mehr als 30 Prozent höher notierten. Zuvor hatte die Kanzlei Rajah & Tann einen Untersuchungsbericht veröffentlicht, der keine strafrechtlichen Verstöße des Zahlungsdienstleisters in Deutschland sieht.

Rund zwei Prozent abwärts ging es am Dienstag hingegen zeitweise für die Aktien von Bayer. Angesichts drohender Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe aufgrund des Glyphosats-Urteil stellen viele Investoren die Aktie zum Verkauf.

Am Mittwoch notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich bei 11.444 Punkten.

Beschäftigen dürfte die Anleger die Debatte im britischen Parlament über die Alternativen zu Mays Brexit-Deal, die Jahresberichte großer Autozulieferer sowie die Abstimmung im EU-Parlament über strengere CO2-Grenzwerte für Autos.

1 - Vorgaben aus den USA

Börsianer in den USA haben ihre Konjunktursorgen am Dienstag hinten angestellt und sich wieder mit Aktien eingedeckt. "Die Panik hat sich wieder gelegt", sagte Scott Brown, Chefvolkswirt vom Handelshaus Raymond James. "Die Rezessionsängste von vergangener Woche waren sicher etwas übertrieben, aber sie werden wohl noch eine Weile lang in den Hinterköpfen der Anleger schlummern."

In diese Richtung wiesen auch die Renditen dreimonatiger US-Bonds, die erneut über denen zehnjähriger Anleihen lagen. Allerdings rechnen immer mehr Investoren mit einer Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) in den kommenden Monaten, um die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 25.657 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 2818 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 7691 Punkte.

2 - Handel in Asien

Sorgen um die US-Konjunktur haben am Mittwoch die japanische Börse belastet. Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio 0,6 Prozent im ...

