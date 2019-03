BMW AG: Starker Trend, oder nur eine Show?

Durch den Anlauf an die Unterstützungslinie bei 68.06 € (1.00 Retracement) konnte die Aktie der BMW AG meine jüngste mittlerweile über acht Wochen alte Sichtweise sehr genau nachvollziehen. Daher habe ich keine Veranlassung gesehen, meine Wellenzählung umzustellen. Nach wie vor sehe ich die Aktie des Autobauers in einer großen komplexen Korrektur, deren Abschluß noch länger auf sich warten lassen wird. Wie der obere Chart es zeigt, sehe ich auch dann nicht unbedingt rosarot in die Zukunft. Langzeitchart, ...

