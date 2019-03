Covestro AG: Bricht der Boden nun endgültig?

Für die Aktie der Covestro AG konnte meine jüngste Sichtweise, durch den relativ starken Kursanstieg, sehr genau nachvollziehen. Besonders positiv ist dabei der Sprung über das 0.62 Retracement (48.14 €) in Erscheinung getreten. Wie ich es bereits in meiner letzten Ausgabe in Aussicht gestellt hatte, erwarte ich eine etwas größere Aufwärtsbewegung; natürlich als Teil der übergeordneten Korrektur. Wie Sie es dem Langzeitchart entnehmen können, erwarte ich auch auf längere Sicht keine grundlegende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...