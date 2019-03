Endlosfolien-Systeme kommen bei einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, um die steigenden Anforderungen an Produktqualität, Kontaminationsschutz und Arbeitssicherheit zu erfüllen: Sie eignen sich als Primärpackmittel - etwa als Inliner von Gebinden in der Wirkstoffherstellung der Pharmaindustrie. In der Material- und Produktzuführung dienen die Systeme als Schleusen an Apparaten wie Isolatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...