Renault will Gespräche über einen Zusammenschluss mit Nissan innerhalb von 12 Monaten wieder aufnehmen und anschließend einen anderen Autohersteller, bevorzugt FiatChrysler, übernehmen, FT, Online Novartis erhält in den USA Zulassung für MS-Mittel Mayzent Union Investment fürchtet, dass Bayer bei anhaltend niedrigen Kursen zum Übernahme-Kandidaten wird, Rheinische Post Paul Achleitner begann schon im Sommer 2018 im Aktionärskreis mit Werben für eine Fusion mit Commerzbank , FAZ, S. 21 Daimler vor Verkauf der Hälfte von Smart an Geely (FT) Eckert & Ziegler erhöht erneut Dividende auf 1,20 EUR (VJ 0,80) , GJ 2018 - Umsatz 168,7 Mio , EPS 3,12 EUR HAMBORNER REIT AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 und verkündet ...

