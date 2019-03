Wer Wirecard die Treue gehalten hat, oder gar erst in den vergangenen Wochen eingestiegen ist, kann sich freuen: Nach einer entlastenden Einschätzung der beauftragten Kanzlei in Bezug auf angebliche Bilanztricksereien in Singapur, schoss die Aktie des Bezahldienstleisters am Dienstag zeitweise um rund 30 Prozent auf bis zu 130 Euro. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wirecard nach den Ergebnissen der externen Prüfung auf "Buy" belassen, das ambitionierte Kursziel von 220 Euro explizit bestätigt. ... (Achim Graf)

