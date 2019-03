Bei den Anlegern steht mal wieder die Wirecard-Aktie hoch im Kurs. Und bei der türkischen Lira bahnt sich eine interessante Marktentwicklung an.

Der Erholungskurs beim Dax geht weiter. Zur Eröffnung steigt der Index um 0,2 Prozent auf 11.445 Punkte. Am gestrigen Dienstag hatte das Börsenbarometer um 0,64 Prozent auf 11.419 Punkte zugelegt.

Sind damit die Kursverluste der vergangenen Woche nun beendet und waren nur ein Ausrutscher? Das ist schwer glauben. Aus Sicht der Charttechnik ist die Erholung derzeit nur kurzfristige, langfristig bleibt der Leitindex angeschlagen.

Im Fokus des heutigen Handels steht mal wieder Wirecard: Plus 30 Prozent innerhalb weniger Minuten, wann es gab es schon mal bei einem Dax-Wert? Die Aktie des Zahlungsdienstleisters hatte das am Dienstag geschafft, nachdem laut einer externen Untersuchung die Korruptionsvorwürfe in Asien keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse haben. Es wurde aber einige falsche Buchungen entdeckt. Also ein Freisprung mit Schönheitsfehlern.

Heute notierte die Aktie zur Eröffnung 1,6 Prozent im Plus bei 127,10 Euro. Doch danach setzten schnell Gewinnmitnahmen ein, das Papier notiert 0,8 Prozent im Plus. Das Handelsvolumen bei der Aktie ist riesig. Am gestrigen Dienstag wurden 521 Millionen Papiere gehandelt - deutlich mehr als von allen anderen Dax-Werte.

Zur Erinnerung: Die Aktie des Zahlungsdienstleisters, die seit September dem Dax angehört, fiel aufgrund der Berichte über die Vorkommnisse in Asien in den vergangenen turbulenten Wochen von 167,40 Euro bis auf ein Tief von 86 Euro. Insgesamt gingen in der Spitze bis zu zehn Milliarden Euro Börsenwert verloren.

Und heute ist mal wieder Brexit-Day: Das britische Parlament berät über Alternativen zum Austrittsabkommen. Sollte man sich auf irgendetwas einigen, dürfte das Schwung in den Handel bringen.

Als mögliche Optionen für die Parlamentsabstimmung werden verschiedene Varianten einer engeren Anbindung an die Europäische Union oder ein zweites Referendum gehandelt. Aber sogar eine Abkehr vom Brexit durch Zurückziehen der Austrittserklärung ist im Gespräch.

Eigentlich sollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen. In der vergangenen Woche hat die EU London eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai angeboten. Bedingung dafür ist, dass das Unterhaus in dieser Woche den Austrittsvertrag billigt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April.

Eine sehr interessante Story an den ...

