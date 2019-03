Der französische Softwareentwickler Dassault Systèmes (ISIN: FR0000130650) will den Anteilsinhabern eine Dividende von 0,65 Euro ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (0,58 Euro) ist dies eine Anhebung um knapp 12 Prozent. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 132,10 Euro bei 0,49 Prozent. Die Aktionärsversammlung findet am 23. Mai 2019 statt. Ausbezahlt wird die Dividende am 31. Mai 2019. Der ...

