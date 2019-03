Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat im abgelaufenen Jahr sein operatives Ergebnis im Jahresvergleich um elf Prozent auf knapp 480 Millionen Euro verbessert können. Dies ist insbesondere auf steigende Mieten - vor allem in Berlin - zurück zu führen. Vom Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren und so will das MDAX-Unternehmen die Dividende von 80 auf 87 Cent je Aktie erhöhen. Die Aktie legte mit den Zahlen um rund ein Prozent zu auf 44,37 Euro. EUWAX ...

