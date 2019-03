Zwei Riesen ihrer jeweiligen Branchen kooperieren: Volkswagen und Amazon wollen gemeinsam eine "Industrie-Cloud" aufbauen. VW hofft damit die Produktivität in seinen Werken steigern zu können.

Volkswagen arbeitet künftig mit dem US-Technologieriesen Amazon zusammen, um die Produktivität in den Werken zu steigern. Die beiden Weltkonzerne gaben am Mittwoch eine mehrjährige Entwicklungskooperation bekannt, um eine "Industrie-Cloud" aufzubauen. In dieser sollten künftig die Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus sämtlichen 122 Fabriken des Konzerns zusammengeführt werden. ...

