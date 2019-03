++ Wall Street widerstandsfähig gegenüber Abwärtsdruck, Gewinne dennoch überschaubar ++ US-Daten enttäuschen ++ EUR verliert weiter an Boden ++ DE30 kehrt anfängliche Gewinne um ++ An der Wall Street konnte die Käuferseite am Dienstag im Intraday-Handel ihre Gewinne ausbauen, allerdings erreichten die drei großen US-Aktienindizes nicht lange nach der Eröffnung der US-Sitzung ihren Höhepunkt und mussten bis zum Ende des Handelstages einen Teil der Zuwächse einbüßen. Der marktbreite S&P 500 schloss genau auf der Widerstandszone von 2.820 Punkten und während der Asien-Sitzung vom Mittwoch kämpften sich die Anleger wieder in die Nähe der gestrigen Tageshochs. Die jüngsten Rezessionsängste scheinen wieder nachzulassen und in einer größeren Risikobereitschaft zu resultieren. "Eine invertierte Zinskurve spiegelt typischerweise rezessive Bedingungen wider, verursacht sie aber nicht" sagt der Ökonom Ryan Sweet ...

