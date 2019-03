Der Autozulieferer ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) will in diesem Jahr keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,50 Euro ausbezahlt. Mit dem Schritt soll die Innenfinanzierung für den Transformationsprozess des Unternehmens weiter gestärkt werden, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Der Konzernumsatz legte im Geschäftsjahr 2018 um 2,1 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro zu. Auf organischer ...

