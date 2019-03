Am Mittwoch meldete sich Volkswagen mit einer recht interessanten Neuigkeit. Und zwar wollen die Wolfsburger demnach zukünftig punktuell mit Amazon zusammenarbeiten. Amazon und VW, wie könnte das denn überhaupt zusammen passen? So: VW teilte mit, dass es darum geht, gemeinsam die sogenannte "Volkswagen Industrial Cloud" aufzubauen. Und da ist Amazon Web Services offensichtlich ein passender Partner. Es soll da laut VW um eine "mehrjährige Entwicklungszusammenarbeit" gehen. In der genannten Cloud ... (Peter Niedermeyer)

