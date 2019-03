RHI Magnesita kommt via Zweitlisting wieder an die Wiener Börse zurück. Das Unternehmen notiert bekanntlich seit Oktober 2017 in London. Nun wurde seitens des Boards beschlossen, aufgund der Brexit-Unsicherheiten, auch eine Zweitnotierung an einem geregelten Markt in der Europäischen Union zu beantragen. Die Wahl fiel auf die Heimat-Börse in Wien. Bisher war die Aktie über den global market der Wiener Börse auch in Wien handelbar. Das Unternehmen hat auch Zahlen des ersten vollen Geschäftsjahres seit Zusammenschluss (RHI+Magnesita) vorgelegt: Der Umsatz verbesserte sich um 21 Prozent auf 3.081,4 Mio. Euro. Das bereinigte EBITA stieg um 81 Prozent auf 428 Mio. Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBITA-Marge von 13,9 Prozent. Das Unternehmen erzielte ...

