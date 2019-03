Zukunft der Genossenschaften. Wüstenrot, Raiffeisen, Maschinenring, Wassergenossenschaft, Konsum, ich staune selbst, bei wie vielen Genossenschaften ich Mitglied bin. Offenbar aber bin ich als Multigenossenschafter ein Dinosaurier, Leute wie mich gibt es immer weniger. Bei der Pressekonferenz des Österreichischen Genossenschaftsverbands am 24.3.19 erfuhr ich, dass nur 61% der Bevölkerung "das Genossenschaftswesen in Österreich grundsätzlich bekannt" ist, in der Bevölkerungsgruppe 16-34 Jahre gar nur 43%. Aber auch bei den Antworten der 61% bin ich nicht ganz sicher, ob sie alles richtig verstanden haben. APA, Murauer Brauerei, Volksbanken, ADEG, Redzac, Sport2000 sind Mitglieder des Österreichischen Genossenschaftsverbands Schulze-Delitzsch. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...