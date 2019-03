Beim 4Gamechangers-Festival von Puls4 gibt es einen 4Startups-Tag, das ist der 9.4.: Ein Auszug aus dem Programm: "Global capital Markets" with Dirk Müller (Fondsmanger, Author) and Christoph Boschan (CEO Wiener Börse AG) and much more: The 4Startups-Tag offers pitching sessions, keynotes and panels on trending topics. For the first time, Federal Minister Margarete Schramböck exclusively awards the "Staatspreis für Digitalisierung" at the Festival". Das Thema Listing wird immer mitschwingen. Wir werden ja das April-Magazine u.a. dem Thema 4Gamechangers-Festival widmen, ET dann Anfang Mai. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)

