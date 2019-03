Die Zahl der Mitarbeiter könnte in den kommenden fünf Jahren von derzeit rund 100 000 um ein Viertel schrumpfen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Damit würde das Vorhaben weit über die Ankündigung vom Mai 2018 hinausgehen, in der noch von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...