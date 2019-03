Nach zwei Abstürzen in Folge ist das Image von Boeing in China beschädigt. Mit dem staatlichen Flugzeugbauer Comac steht dort ein Angreifer bereit, der von der Krise profitieren will. Auch Airbus muss aufpassen.

Die Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Todesopfern sind auch in China ein großes Thema. Im Staatsfernsehen und im Internet werden Animationen gezeigt, in denen die Nase der Unglücksmaschine 737 Max scheinbar unkontrollierbar in der Luft auf und ab schwingt, bis es zum Crash kommt.

Doch berichtet wird nicht nur über das Boeing-Desaster. Es geht auch darum, wie Chinas eigener Flugzeugbauer Comac aufgestellt ist. Der Staatskonzern hat den Auftrag, das Duopol von Boeing und Airbus am Himmel zu sprengen.

"Der US-Luftfahrtriese Boeing steht vor einem seiner härtesten Tests", schreibt die parteinahe Zeitung "Global Times" über die jüngsten Abstürze und kommt zu dem Schluss: "Es wäre ein Fortschritt für die weltweite Luftfahrtindustrie, wenn Comac sicherere Flugzeuge und mehr Komfort bieten kann."

Der Beweis, dass Comac dazu in der Lage ist, steht noch aus. Die Chinesen sind jedoch dabei, die Lücke mit harter Industriepolitik so schnell es geht zu schließen.Wichtigste Waffe in der Aufholjagd gegen Boeing und Airbus ist die Comac C919. Deren Markteinführung wird derzeit mit Testflügen und dem Aufbau der Produktion vorbereitet.Die C919 ist der erste chinesischen Mittelstreckenflieger, der über echte Turbinen-Triebwerke verfügt und ähnlich groß wie ein Airbus A320 oder eine Boeing 737 ist. In zwei Jahren soll der Alltagsbetrieb möglich sein. Rund 800 Bestellungen, die zum größten ...

