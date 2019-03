Paris (www.fondscheck.de) - Der bereits im Juli 2018 aufgelegte Lyxor MSCI China UCITS ETF ist ab heute auch über Xetra an der Frankfurter Börse gelistet, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ETF bildet den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index ab. Der Index umfasst chinesische Large- und Mid-Unternehmen über alle Aktienklassen, wie A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelistete Aktien (z.B. ADRs). Er deckt somit 85 Prozent des chinesischen Aktienuniversums ab. ...

