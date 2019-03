Zürich (ots) -



Die Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area AG (GZA)

und ihre kantonalen und städtischen Partner siedelten im Jahr 2018

gemeinsam 117 ausländische Firmen im Wirtschaftsraum Zürich an. Die

angesiedelten Unternehmen planen, in den nächsten fünf Jahren rund

1'300 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Schweizer Länderchef des

Spatial-Computing-Pioniers Magic Leap erläuterte an einer

Pressekonferenz, warum sich das Technologieunternehmen für den Aufbau

eines F&E-Kompetenzzentrums in Zürich entschieden hat.



Die Zahl der Ansiedlungen ausländischer Unternehmen in der Greater

Zurich Area erhöhte sich von 104* im Jahr 2017 auf 117. Letztmals

wurden 2006 mehr Firmen angesiedelt. Die Zahl neu geschaffener

Arbeitsplätze liegt mit 452 deutlich unter dem Vorjahr (903*),

welches sich durch ein grosses Bauprojekt mit einer

überdurchschnittlich hohen Stellenzahl charakterisierte. Die neu

angesiedelten Unternehmen planen, in den nächsten fünf Jahren 1'313

neue Stellen zu schaffen.



Die fokussierte, aktive Marktbearbeitung bleibt ein wesentlicher

Erfolgsfaktor. Die Mehrheit der angesiedelten Unternehmen stammt aus

Branchen und Technologien mit hoher Innovationskraft und

Wertschöpfung. Spitzenreiter sind dabei Informations- und

Kommunikationstechnologien (41), gefolgt von Life Sciences (25, davon

17 Biotechnologie/Pharma und 8 Medizinaltechnik),

Finanzdienstleistungen (15) und Maschinenindustrie (11). Mit Abstand

am meisten Unternehmen kommen aus den führenden Metropolitanregionen

der USA (34), gefolgt von den Metropolen in Deutschland (21), China

(15), Russland (8), Grossbritannien (7) und Korea (4).



Mehrwert durch Innovationskraft, Arbeitsplätze und Steuern



Sonja Wollkopf Walt, Geschäftsführerin der Greater Zurich Area AG,

zeigt sich mit dem Jahresergebnis zufrieden: «Die Ansiedlung von 117

Unternehmen aus dem Ausland erfüllt uns mit grosser Freude. Sie

schaffen nachhaltig Mehrwert in Form von Innovationskraft und

Arbeitsplätzen und tragen so zur Prosperität unseres Wirtschaftsraums

bei.» Das gute Ergebnis bestätige zudem die GZA-Strategie,

technologieorientierte Unternehmen aus ausgewählten

Metropolitanregionen mit den für sie relevanten Akteuren der in der

Greater Zurich Area vorhandenen Technologie-Ökosysteme zu vernetzen,

so Wollkopf Walt.



Dass das Standortmarketing Mehrwert für den Wirtschaftsraum Zürich

schafft, bestätigte jüngst ein Bericht des Beratungsunternehmens EY,

der den Ansiedlungserfolg der GZA von 2009-2017 analysierte. Neben

dem substanziellen Beitrag in Form von neuen Arbeitsplätzen und

zusätzlichen Steuereinnahmen wirken sich die Ansiedlungen positiv auf

die technologische Entwicklung und die Internationalität des

Standorts und damit auf seine Wettbewerbsfähigkeit aus, so EY.

(Bericht herunterladen: greaterzuricharea.com/de/EY-Bericht)



US-Pionier für Spatial Computing setzt auf Talentpool im

Wirtschaftsraum Zürich



Als Beispiel einer erfolgreichen Ansiedlung wurde an einer

Medienkonferenz der GZA das Unternehmen Magic Leap mit Hauptsitz in

Florida vorgestellt. Der Pionier von Lösungen im Bereich Spatial

Computing (auch Augmented oder Mixed Reality genannt) übernahm 2017

das ETH-Spin-off Dacuda. «Für Magic Leap war von Anfang an klar, den

Standort Zürich zum zentralen Forschungs- und Entwicklungsstandort

für maschinelles Sehen und Lernen auszubauen», erklärte

Dacuda-Gründer Alexander Ilic, der heute als Länderchef Magic Leaps

Schweizer Standorte in Zürich und Lausanne leitet. Nach der

Lancierung von Magic Leaps erstem Produkt, der Magic Leap One, als

Entwicklerversion in den USA im vergangenen Jahr wolle das

Unternehmen nun vermehrt auch im herausragenden Ökosystem der Greater

Zurich Area aktiv werden. Magic Leap hat bereits erste

Partnerschaften in Europa aufgebaut und arbeitet daran, die Brille

nach Europa zu bringen.



Die technologische Grundlage für Spatial Computing und viele

andere zukunftsträchtige Anwendungen ist das maschinelle Sehen oder

Computer Vision. «In diesem Bereich gehört die Greater Zurich Area

neben anderen globalen Zentren wie dem Silicon Valley zu den weltweit

führenden Zentren», betonte Ilic. Die Kombination aus verfügbaren

Top-Talenten, enger Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie und

hoher Lebensqualität sei in Europa einzigartig.



Verbesserungspotenzial ortete Ilic bei einer noch engeren

Vernetzung des Ökosystems, besonders von Seiten etablierter

Industrieunternehmen. Er ist davon überzeugt, dass Spatial Computing

Unternehmen, die in die digitale Transformation investieren, einen

Wettbewerbsvorteil verschafft, und die Gesellschaft noch mehr

verändern wird, als es bisher Smartphones getan haben.



*Abweichungen im Vergleich zum Jahresbericht 2017 aufgrund von

Nachmeldungen angesiedelter Unternehmen. - Alle Zahlen noch ohne

Kanton Tessin, welcher per 1. Januar 2019 der GZA-Stiftung beitrat.



