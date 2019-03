Der Ölpreis ist seit Jahresbeginn um 25 Prozent gestiegen. Aktuelle US-Daten zeigen: Der Preisaufschwung ist kaum zu stoppen.

Dem Ölmarkt steht das stärkste Quartal seit 2009 bevor. Seit Jahresbeginn hat sich die Nordseesorte Brent um rund 25 Prozent auf 68 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) verteuert. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg in ähnlichem Umfang auf über 60 Dollar pro Barrel. Einen Großteil seines 40-prozentigen Preissturzes Ende 2018 hat der Ölpreis damit wieder gut gemacht.

Selbst steigende Lagerdaten in den USA konnten den Aufwärtstrend nicht stoppen. Wie die US-Energiebehörde EIA am Mittwoch mitteilte, stiegen die US-Rohölreserven im Vergleich zur Vorwoche um 2,8 Millionen Barrel. Die US-Sorte Brent wurde dennoch im Vergleich zum Vortag unverändert bei knapp unter 60 Dollar pro Barrel gehandelt. Üblicherweise gelten steigende Lagerbestände als Signal für fallende Ölpreise, da damit meist eine geringere Nachfrage in der Zukunft einhergeht.

Die steigenden Lagerbestände dürften jedoch das Ölförderkartell Opec darin bestärken, ihre Produktion weiter zu kappen. Der saudische Ölminister Khalid Al-Falih hatte in der Vergangenheit immer wieder die steigenden globalen Lagerbestände kritisiert. "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...