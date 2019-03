Der Preisverfall für Zucker macht dem weltgrößten Zuckerproduzenten Südzucker schwer zu schaffen: Im vergangenen Geschäftsjahr ist der Gewinn eingebrochen.

Das operative Konzernergebnis lag im Geschäftsjahr 2018/2019, das am 28. Februar endete, wegen der Probleme in der Zucker-Sparte nach Unternehmensangaben vom Mittwoch bei rund 25 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr hatte Südzucker noch 445 Millionen Euro erzielt.

Auch der Umsatz sank, von 6,98 Milliarden auf rund 6,75 Milliarden Euro. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr sind ebenfalls alles andere als rosig. Der Aktienkurs des im SDax notierten Unternehmens gab daraufhin deutlich nach.

Die Tonne Zucker wird ...

