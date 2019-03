Dietikon (ots) -



Die im Bereich Facility-Management tätige Vebego AG, als Teil der

Vebego Schweiz Holding AG, erweitert per 1. April 2019 ihren

Verwaltungsrat mit dem Immobilien-Experten Jürg Stöckli.



Jürg Stöckli war bis Ende 2018 Leiter Immobilien und Mitglied der

Konzernleitung der SBB. In dieser Funktion war er verantwortlich für

die Projektentwicklung von mehr als 150 Grossprojekten und für die

Bewirtschaftung von 3'500 Gebäuden mit einem Mietertrag von jährlich

CHF 650 Mio. Innerhalb von acht Jahren hat er diesen Bereich zu einem

ertragsstarken Pfeiler der SBB entwickelt. Der Rechtsanwalt verfügt

über einen Executive MBA der Universität St. Gallen und ist gelernter

Zimmermann. Vor seiner Tätigkeit bei den SBB war Jürg Stöckli Chief

Operation Officer des Immobilien- und Dienstleistungsunternehmens

Privera AG.



Die Vebego AG wird besonders vom ausgesprochen fundierten

Immobilien-Know-how des neuen Verwaltungsratsmitglieds sowie von

seiner breiten Vernetzung in der Branche profitieren können. Zudem

ist Vebego überzeugt, dass Jürg Stöckli mit seiner Erfahrung im

Bereich Digitalisierung das Unternehmen in der aktuellen

Transformationsphase richtungsweisend begleiten kann und einen

wesentlichen Teil zu einer erfolgreichen Ausrichtung leisten wird.



Jürg Stöckli freut sich über die neue Aufgabe bei Vebego: «Mit

diesem Mandat erhalte ich die Möglichkeit, meine umfassende

Branchenerfahrung und die Kenntnisse in der Unternehmensführung einem

sich wandelnden Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Eine schöne und

gleichzeitig herausfordernde Aufgabe.»



Jürg Stöckli ist zudem Mitglied im Verwaltungsrat der

Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft, der fsp Architekten und der

Smeyers Holding.



Vebego AG



Die Vebego AG bietet umfassende und massgeschneiderte

Dienstleistungen im Facility-Service an und ist ein zu 100 Prozent

eigenfinanziertes Familienunternehmen. Bei Vebego steht der Mensch im

Mittelpunkt. Deshalb kann das Unternehmen auf verlässliche

Partnerschaften mit Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten zählen.

Vebego erwirtschaftet in der Schweiz einen Umsatz von über 200 Mio.

CHF und beschäftigt mehr als 6'000 Mitarbeitende an 22 Standorten in

der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Vebego

Schweiz Holding AG ist Dachgesellschaft der Schwesterunternehmen

Vebego AG mit Vebego Airport und Vebego Santé, Cleaning Service SA,

Move Consultants AG, FITT Solutions AG sowie CarePeople AG. Die

Muttergesellschaft Vebego International B.V. operiert mit über 35'000

Mitarbeitenden in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein, in

Deutschland, Belgien und in den Niederlanden.



