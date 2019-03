Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einer Berg- und Talfahrt unverändert geschlossen. Im Fahrwasser nachgebender Kurse im frühen Geschäft an der Wall Street setzten laut Händlern wieder vermehrt Abgaben ein. Gegen den Trend konnten sich einige Finanz- und zyklische Werte in der Gewinnzone behaupten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...