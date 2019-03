Die Aktie von Aurora Cannabis hat sich auch am Mittwoch erneut einen kleinen Abschlag gegönnt. Damit mehren sich die Stimmen, wonach es für den Aufwärtstrend des Unternehmens bald vorbei sein könne. Schließlich ist die Aktie derzeit nicht mehr in dem gewaltigen Aufwärtsmarsch verankert, der sich in den Wochen zuvor bei 18 % Plus innerhalb von vier Wochen noch abgezeichnet hatte. Nur: Die Verluste in diesen Tagen sind unter dem Strich nicht massiv. So hat die Aktie nun zwar die Marke von 9 Dollar ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...