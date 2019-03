Tagesausblick für 28.3.: DAX steckt in enger Range. Immobilienaktien fester!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt angespannt. Heute pendelte der DAX in einer Range zwischen 11.370 und 11.480 Punkten und schloss am unteren Rand der Bandbreite. Ein ähnliches Bild zeichnete der EuroStoxx50, der sich zwischen 3.300 und 3.340 Punkten bewegte und bei rund 3.315 Punkten schloss. Zentrales Thema war einmal mehr der Brexit. Zusätzlicher Druck kam am Nachmittag von der Wall Street. Dort gaben die Aktienbarometer in den ersten Handelsstunden deutlich nach. Relative Stärke demonstrierten einmal mehr Immobilienaktien. Der FTSE EPRA/NAREIT Germany Net Return Index markierte heute ein neues Allzeithoch.

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen weiter abwärts. So sank die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen auf Minus 0,8 Prozent. Palladium brach heute regelrecht ein. Der Preis für ein Barrel WTI gab nach höher als erwarteten Reserven leicht nach.

Unternehmen im Fokus

Bankaktien zogen heute an nachdem die EZB Möglichkeiten auslotet, die Banken angesichts des negativen Einlagenzinses zu entlasten. Aktuell liegt der Strafzins bei Minus 0,4 Prozent. Die Commerzbank stellte zudem für 2019 leicht höhere Erträge in Aussicht. Die Aktie der Commerzbank verbesserte sich daraufhin um 4,5 Prozent und die Deutsche Bank um 2,5 Prozent. Bei Bayer wird heute Abend das Urteil im Glyphosat-Prozess erwartet. Vergangene Woche urteilten die Geschworenen, dass Glyphosat krebserregend ist. Bei Daimler wird über einen Teilverkauf der Kleinwagentochter Smart spekuliert. Bei der Deutschen Lufthansa können Agenturmeldungen zufolge Käufer ab Anfang April Gebote für den europäischen Teil des Catering-Geschäfts LSG Chefs abgeben. Die Aktie schob sich heute um rund 1,7 Prozent nach oben. Nordex erwartet für 2019 einen deutlichen Umsatzanstieg. Die Aktionäre zeigten sich positiv überrascht und trieben die Aktie auf den höchsten Stand seit Februar 2017. SGL Carbon zündete nach der Bekanntgabe der Zahlen für 2018 und der Prognose für 2019 ein wahres Kursfeuerwerk. Infineon revidierte die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/19. Die Aktie verlor daraufhin mehr als sechs Prozent.

Morgen werden unter anderem Aroundtown Property, BayWa, Drillisch, Evotec, Pfeiffer Vacuum, SMA Solar, United Internet, Varta und Vossloh finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Deutsche Telekom und Sartorius laden zudem zur Hauptversammlung ein.

Wichtige Termine

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 23. März

USA - BIP Q4, endgültig

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640/11.800/11.950/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240/11.370 Punkte

Der DAX testete heute erneut die Unterstützung bei 11.370 Punkten. Konnte sie jedoch verteidigen. Damit besteht weiterhin die Chance auf eine Erholung bis 11.640 Punkte. Die Unterstützungszone 11.300/11.370 Punkte sollten Trader dennoch genau im Auge behalten. Kippt der Index unter diese Zone, droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 11.000 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2018 - 27.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2014 - 26.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLR 138,60 10.200 15.000 20.09.2019 DAX HX52DJ 475,52 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.03.2019; 17:41 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 28.3.: DAX steckt in enger Range. Immobilienaktien fester! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).