Nachdem die Apple-Aktie am 3. Oktober 2018 bei 233,47 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausgebildet hatte, ging der Wert in eine Korrektur über und fiel bis zum 24. Dezember auf 146,59 US-Dollar zurück. Dieses Tief wurde am 3. Januar mit 142,00 US-Dollar noch einmal leicht unterboten, ehe auch die Apple-Aktie zu einer Gegenbewegung ansetzte.

Diese ließ den Kurs bis zum 6. Februar über die 50-Tagelinie auf 175,57 US-Dollar ansteigen. Fast während des gesamten Februars lief der Kurs knapp oberhalb ... (Dr. Bernd Heim)

