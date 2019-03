Bayer wurde im US-Glyphosat-Prozess zu 80 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt. Schon vor der Monsanto-Übernahme deuteten sich Klagen wegen möglicher Krebsrisiken an. Manager warnten - der Konzern kaufte trotzdem.

Am Ende musste Aufsichtsratschef Werner Wenning ein Machtwort sprechen. So heftig waren Marijn Dekkers, der amtierende Bayer-Chef, und Werner Baumann, sein designierter Nachfolger, aneinandergeraten. Es ging damals, im Frühjahr 2016, um die Übernahme des US-Agrarkonzerns Monsanto. Baumann drängte auf den Deal, Dekkers bremste. Baumann wollte schon PR-Agenturen anheuern, um den Coup zu präsentieren. Dekkers verhinderte das, berichten Vertraute.

Dekkers' Mitstreiter wissen auch zu berichten, warum der damalige Vorstandschef die Übernahme von Monsanto nicht wollte: Er sorgte sich um den Aktienkurs - aus heutiger Sicht geradezu hellseherisch: Als Dekkers im April 2016, offenbar zermürbt vom Streit mit Baumann um die Monsanto-Übernahme, seinen Chefposten aufgab - ein halbes Jahr früher als geplant -, notierte die Bayer-Aktie bei gut 100 Euro. Bis heute hat sie über 40 Prozent verloren.

Dekkers mit Bedenken

Bayers Kurssturz ist ein Fiasko für Baumann. "Im Vorstand herrschte im Herbst 2015 Einigkeit darüber, dass man die Übernahme von Monsanto ernsthaft und konkret prüfen sollte", hält Bayer dagegen. Doch das entlastet Baumann kaum. Die Übernahme kam vor allem auf sein Drängen zustande. Bitterer noch: Das Desaster war damals absehbar. Führungskräfte wie Dekkers meldeten Bedenken an, Forscher warnten vor einer möglichen Krebsgefahr durch Glyphosat, Juristen wiesen auf drohende Klagen hin. Und die Börse strafte, als Bayer die Übernahmepläne bestätigte, den Konzern mit einem kräftigen ersten Kursverlust.

Konzernchef Baumann war trotzdem nicht zu stoppen - da er den Deal unbedingt wollte. Heute attackieren ihn Umweltschützer und Aktionäre dafür. Die Hauptversammlung am 26. April wird zum Tribunal gegen den Vorstand. Der Ärger ist damit nicht vorbei. Über 11.000 US-Klagen wegen einer möglichen Krebsgefahr von Glyphosat sind anhängig, die Prozesse könnten Milliarden kosten. Ob sich Baumann als Vorstandschef halten kann? Der Traditionskonzern, der Aspirin und wichtige Kunststoffe erfunden hat, wird inzwischen laut einigen Analysten als Übernahmekandidat gehandelt.

Wie weit Bayer in Bedrängnis gerät, zeigt sich jetzt: In einem wegweisenden Prozess erlitt Bayer am Mittwoch eine herbe Niederlage. Die Jury in San Francisco entschied, das von Monsanto übernommene Pflanzenschutzmitel Roundup sei für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman mitverantwortlich - Bayer müsse dafür haften. Der Konzern wurde zu Schadenersatz in Höhe von 80 Millionen Dollar verurteilt. Bayer kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.Baumann wehrt sich dagegen, fahrlässig gehandelt zu haben. "Der Vorstand hat diese Transaktion sehr sorgfältig geprüft; schon ehe wir Monsanto angesprochen haben und erst recht danach", erklärte er kürzlich in einem Interview. Eine vertiefte Prüfung sei durchgeführt worden; externe Berater hätten die Glyphosat-Risiken durchgecheckt. Alles mit "größtmöglicher Sorgfalt". Den Kauf habe er keine Sekunde bereut, sagte er kürzlich der WirtschaftsWoche. Nur die Reaktionen am Kapitalmarkt auf das erste Glyphosat-Urteil im August 2018 hätten Bayer "schon überrascht".

Dass Bayer, allen voran Baumann, ein Risiko eingehen würde, muss den Managern klar gewesen sein. Nicht nur Dekkers äußerte sich kritisch. "Ich war gegen die Übernahme von Monsanto, weil Ethik und Firmenkultur von Monsanto Bayer in große Konflikte bringen", sagte ein anderer Manager aus Baumanns Führungszirkel, der anonym bleiben ...

