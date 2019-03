Die Ursache für die beiden 2018 in Brand geratenen StreetScooter der Deutschen Post steht offenbar fest. Es ging nach MDR-Informationen um eine fehlerhafte Verschweißung in der Traktionsbatterie. "Diese wurde von einem Vorlieferanten durchgeführt, bevor das Bauteil an die Streetscooter-Produktionsstandorte angeliefert wurde", wird Post-Sprecher Alexander Edenhofer in dem Bericht zitiert. Den Fehler in der Lieferkette habe man umgehend abgestellt. Eine andere heiße Nachricht zum Post-Auto gab ... (Achim Graf)

