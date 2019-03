Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag etwas fester in den Handel starten. Die Vorgaben sind allerdings eher negativ. Die Wall Street hat am Mittwoch tiefer geschlossen und auch in Asien überwiegen am Donnerstag die negativen Vorgaben. Am Markt wird erneut auf die Zinsentwicklung in den USA als Belastungsfaktor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...