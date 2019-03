In der Getriebe- und Motorenfabrik sollen bis zu 400 Jobs gestrichen werden. Am einzigen Standort in Österreich will Opel jedoch trotzdem festhalten.

Opel baut in seiner Getriebe- und Motorenfabrik in Wien bis zu 400 der insgesamt knapp 1200 Stellen ab. Bei einer Betriebsversammlung seien der Belegschaft die Kürzung mitgeteilt worden, sagte Angestellten-Betriebsratobmann Franz Fallmann am Donnerstagmorgen dem ORF-Radio. "Die Personalentwicklung ...

