Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der Graubündner

Kantonalbank (GKB) wurde vollständig digitalisiert und ist neu auf

einer eigenen Microsite unter www.report.gkb.ch verfügbar. Der

Wechsel von Print auf Online ist für die GKB ein weiterer wichtiger

Schritt in der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. Die Bank

reagiert damit auf die schwindende Nachfrage nach gedruckten

Publikationen und auf veränderte Lesegewohnheiten.



Die GKB veröffentlicht ihren Geschäftsbericht erstmals komplett in

digitaler Form. Empfängergerecht konzipiert und zeitgemäss

aufbereitet, lässt er sich dank des responsiven Designs komfortabel

auf allen Endgeräten lesen. Durch den Verzicht auf eine gedruckte

Version leistet die Bank ausserdem einen Beitrag zur Reduktion ihres

Papierverbrauchs.



Die GKB ist im Geschäftsjahr 2018 erneut stark gewachsen. Mit

einem Reingewinn vor Reserven von CHF 198.0 Mio. erwirtschaftete sie

erneut ein Rekordergebnis. Motoren des Wachstums waren eine

ausgezeichnete Vertriebsleistung und die erstmalige

Vollkonsolidierung der Albin Kistler AG, Zürich. Die Zürcher

Privatbank Bellerive AG erzielte ebenfalls ein operatives

Rekordergebnis.



Zum Online-Geschäftsbericht: www.report.gkb.ch



