Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat 2018 dank geringerer Verluste in den bereits verkauften oder zum Verkauf stehenden Sparten wieder schwarze Zahlen geschrieben. Unter dem Strich lag der Gewinn im vergangenen Jahr bei gut 18 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. 2017 war noch ein Verlust von 8 Millionen Euro angefallen. Im Tagesgeschäft lief es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...