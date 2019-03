Das war ja eine interessante Reaktion der Aktie der Pfeiffer Vacuum Technology AG (kurz "Pfeiffer Vacuum") im frühen Donnerstag-Handel auf die neuen Zahlen! Konkret: Am Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen Zahlen für 2018 und einen Ausblick auf 2019. In einer ersten Reaktion geriet der Aktienkurs unter Druck, um sich danach zu erholen. Genauso zwiespältig wie diese Kursreaktion fielen auch die Zahlen aus. Was denn jetzt - gute oder schlechte Zahlen? Je nachdem. Denn die Zahlen waren einerseits ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...