Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) wird wie im Vorjahr eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag berichtete. Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,68 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 2. Juli 2019 in Ludwigsburg statt. Im Geschäftsjahr 2018 wurden die Umsatzerlöse nach IFRS um 7,3 Prozent auf ...

